Die Heiligen Drei Könige ziehen auch im Lockdown um die Häuser

Auch die drei Mädchen freuen sich. „Es ist zwar schade, dass wir nicht singen, aber mir macht es Spaß und ich bin froh, dass wir gehen können“, sagt Chiara. Das ist nicht in allen Pfarren so. In manchen kommen die Sternsinger in diesem Jahr nicht. „Jede Pfarre hat es selbst organisiert. Manche haben zuerst geplant, dass sie an bestimmten Plätzen singen für mehrere Haushalte, aber das war dann sowieso hinfällig“, erklärt Schwester Karina.

Singen im Chor

Sie selbst habe lange hin und her überlegt, wie es funktionieren könnte und sich auch das Sprücherl als Ersatz für das Singen ausgedacht. „Wenn der Erlagschein zum Spenden nur mit der Post kommt, dann verschwindet er ganz schnell mit allen anderen im Müll“, sagt Hermann Redl. Und so stimmt er in den (Sprech)-Chor der Mädchen mit ein: „Gesundheit und Friede im neuen Jahr wünscht euch die Sternsingerschar.“