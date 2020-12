Die Brunner Heide gilt wohl großteils als Wald

Zwei bis drei Hektar seien noch strittig. Auf Basis der Erkenntnisse wird nun ein Gutachten verfasst, der Eigentümer kann dazu Stellung nehmen. Erst dann wird die Behörde letztgültig entscheiden.

Der Entscheid hätte jedenfalls massive Auswirkungen. Denn für jegliche Nutzung einer Waldfläche außer zu forstwirtschaftlichen Zwecken braucht es eine Rodungsgenehmigung von der Behörde. Und entweder muss dann an anderer Stelle in der Gemeinde im Verhältnis 1:3 aufgeforstet werden oder der Eigentümer muss Rodungsersatzgeld in der Höhe von 4,5 Euro/ zahlen. Davor müsste das Areal aber überhaupt umgewidmet werden, dazu bedarf es in einem Waldgebiet aber zahlreicher ökologischer Gutachten.