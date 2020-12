Aufregung nach Sperre und Fällungen: Naturschutz für Brunner Heide?

Erst kam der Stacheldrahtzaun, dann die Rodungen – seither laufen die Anwohner rund um den Wienerbergerteich in Brunn/Gebirge (Bezirk Mödling) Sturm. Denn das Areal wird, obwohl in Privatbesitz und schon lange nicht mehr von der Gemeinde gepachtet, noch immer als Naherholungsgebiet genutzt.

Dass die „Brunner Heide“ plötzlich nicht mehr betreten werden darf, sorgt für wilde Spekulationen. Davon, dass der Eigentümer damit die Umwidmung von Teilen des Grünlands in Bauland erzwingen will, ist die Rede. Eine Umwidmung kommt aber für die Gemeindeverantwortlichen nicht in Frage – der KURIER berichtete.

Auch der Eigentümer, die Rainer Gruppe, sprach von „routinemäßiger Grundstückspflege“. Stark verwilderte Teilflächen seien gemulcht worden. Insgesamt sind 0,8 Hektar Grund betroffen – großteils Grünland.