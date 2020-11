Deutscher darf in NÖ nicht Stadtrat werden

Andreas Stock lebt seit mehr als fünf Jahren in Mödling. Er hat die Liste Neos in der Stadt gegründet, weil er in seinem Wohnort etwas verändern will. Bei der Gemeinderatswahl im Jänner war er Spitzenkandidat – mit Erfolg. Auf acht Prozent und einen Stadtratsposten kamen Stock und sein Team. Doch Stadtrat durfte der Jurist dann nicht werden, denn Stock ist deutscher Staatsbürger. Nun befasst sich der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in seiner Dezember-Session mit dem Fall.

„Meiner Meinung nach ist es längst überfällig, dass auch EU-Bürger Stadtrat werden dürfen“, erklärt der Kommunalpolitiker, der ursprünglich aus Nordfriesland stammt. Dass das derzeit nicht möglich ist, bemerkten die Pinken, als ihr Wahlvorschlag für den Stadtratsposten aufgrund Stocks Staatsbürgerschaft abgelehnt wurde.