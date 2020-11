St. Pölten: Diese Wahlkampfhürden warten jetzt auf die Neos

Die absolute Mehrheit der SPÖ brechen: Mit diesem Ziel traten die Neos 2016 bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten an. Das Ergebnis ist bekannt. Die Pinken verpassten mit 448 Stimmen den Einzug in das Stadtparlament recht deutlich, 644 wären notwendig gewesen, die Sozialdemokraten mit Matthias Stadler an der Spitze konnten ihren Vorsprung auf die anderen Parteien sogar noch ausbauen.