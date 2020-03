Neos-Spitzenkandidat darf nicht Stadtrat werden

Andreas Stock, dem Spitzenkandidaten der Neos in Mödling, verbietet die niederösterreichische Gemeindeordnung das Amt eines Stadtrats. Der Grund: er ist deutscher Staatsbürger. Stock und sein Team fechten diese Nichtzulassung bei der Bezirkswahlbehörde an. „Knapp 13 Prozent der Wahlberechtigten in Mödling sind EU-Mitbürger. Das Landesgesetz ist hier zu streng“, sagt Stock. EU-Mitbürger würden unverhältnismäßig eingeschränkt. Vorerst übernimmt György Bikich für die Neos den Stadtratsposten.