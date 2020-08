Der tägliche Kampf um den Parkplatz

Bürgerbeteiligung für neues Parksystem

Im Zentrum der Stadtgemeinde Krems ist das Parkthema kein Neues. Immer wieder gab es Anläufe es grundlegend zu ändern oder Überlegungen für eine Tiefgarage, etwa am Südtirolerplatz im Stadtzentrum. Um ein neues Parksystem auszuarbeiten, geht die Stadt Krems nun einen neuen Weg. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Ideen einzubringen.

Mitte März hat Reinhard Resch, Bürgermeister von Krems (SPÖ) wegen der Corona-Krise eine Verfügung erlassen. Dadurch wurde die Parkraumbewirtschaftung in der „blauen Zone“ sowie in der „grünen Zone“ außer Kraft setzt. Seit 1. Juli ist die Gebührenpflicht in abgeänderter Form in Kraft getreten. In Verbindung mit einem gültigen Parkticket kann in beiden Zonen eine Stunde gratis geparkt werden.

Doch auch dieses System soll nicht für die Ewigkeit sein. Eine Arbeitsgruppe wird sich ab Ende August damit befassen, eine neue Parkform zu erarbeiten. Dafür werden zwei interessierte Menschen aus der Stadt Krems gesucht, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen.

Unterstützung

Wer dabei sein möchte, ein übersichtliches Parksystem zu erarbeiten, kann sich bis 14. August beim Magistrat unter krems2030@krems.gv.at bewerben. Die Gruppe wird aus Vertretern von Politik, Verwaltung, Stadtmarketing, Arbeiter- und Wirtschaftskammer und einem externen Berater bestehen, heißt es vonseiten der Stadt Krems. Die Arbeitsgruppe wird bis Jahresende einen Vorschlag für ein neues Parksystem vorlegen.