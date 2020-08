Zwangspause für S8 bremst auch „Grünen Ring“

Im Jänner legten Naturschützer beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein, der Straßenbau stünde im Widerspruch zur Naturschutzwidmung Natura 2000. Der im Marchfeld brütende Triel – als vom Aussterben bedrohter Vogel – ist der Hauptgrund für die Unvereinbarkeit des Bauvorhabens.

„Das Land Niederösterreich steht klar hinter der Marchfeldschnellstraße. Wir reden hier von spürbaren Entlastungen vom Durchzugsverkehr, wodurch es ein Mehr an Gesundheit und Plus an Sicherheit gibt. Es geht aber auch um die Aufhebung von Widmungsstopps für Betriebsgebiete“, so die Stellungnahme aus dem Büro von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). So lange das Verfahren rund um die S8 läuft, bleibe auch Ungewissheit, wie es mit der Ortsentwicklung im Marchfeld weitergeht. T. Bittermann