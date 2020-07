Bezirk Bruck/Leitha: Wenn täglich der Lastwagen grüßt

819 Lastwägen donnern im Durchschnitt täglich durch das Gemeindegebiet von Klein-Neusiedl (Bezirk Bruck an der Leitha). Eine solche Verkehrsbelastung ist keine Ausnahme in der Region. In Fischamend sind es etwa 380 Lkw täglich und in Schwadorf durchschnittlich 700 pro Tag, so die Zahlen vom Land NÖ. Grund für diese hohe Verkehrsbelastung sei unter anderem ein Logistikzentrum in dem Gebiet, heißt es vonseiten der Bürgermeister und Anrainern.

Die enorme Belastung durch Lärm, Abgase und den Verkehr soll ein Ende haben, da sind sich alle Vertreter einig. Eine Umfahrungsstraße – die B260 – ist beim Land Niederösterreich in Planung. Derzeit laufen aber erst die Vorbereitungen zur Einreichung des Bauprojekts für ein UVP-Verfahren, bis die Straße da ist, wird es also noch dauern.