Flughafen-Spange: Gemeinde wehrt sich gegen möglichen Bahnverlauf

In 25 Minuten von Wien nach Bratislava und in zwei Stunden von Wien nach Budapest – das ist der Plan für eine neue Hochleistungsstrecke der ÖBB. Anfang Juni wurde das Projekt in die nächste Phase gehoben. Man hatte sich darauf geeinigt, einen von vier zur Auswahl stehenden Korridoren, in dem die künftige Trasse verlaufen soll, im Detail zu prüfen – hieß es damals von den ÖBB.

Diese „Einigung“ gibt es nach Angaben der Gemeinde Enzersdorf an der Fischa aber nicht, wie jetzt angeprangert wird. Die ÖBB stellen es anders dar: Gemeinsam mit allen Vertretern sei am 4. Juni einstimmig beschlossen worden, den entsprechenden Korridor im Detail zu prüfen.

Heinrich Vana, Mediator am runden Tisch, ortet ein allgemeines Missverständnis: geeinigt habe man sich eben nur auf die Prüfung des Korridors, nicht schon auf eine fixe Auswahl.