Der lange Weg zum Lärmschutz an Niederösterreichs Autobahnen

Bürgerinitiative kämpft in Stockerau um einen Lärmschutztunnel bei A22 – an der A21 im Bezirk Mödling soll es in den nächsten Jahren Maßnahmen geben.

von Stefan Jedlicka, Michaela Höberth