Das große Krabbeln vor der Haustür

Aber nicht nur in der Thermenregion, auch in der Wachau wird für den Naturschutz „gerodet“. Aus 30 Nationen kamen in den vergangenen zwölf Sommern Freiwillige hierher. Auch heuer waren wieder zehn junge Menschen über das Wachau-Jauerling Volunteer Projekt des ÖAV dabei. Werden die regionstypischen Trockenrasenflächen und Orchideenwiesen nicht gepflegt, werden die gefährdeten Pflanzen dort zurückgedrängt.

Die Freiwilligen kamen aus vier Ländern. Dawid Michaluk aus Polen ist einer davon. Er habe sich von einer Freundin motivieren lassen herzukommen. „Die Arbeit ist hart. Aber wir haben so viel Spaß gemeinsam“, sagt der Student. Jeden Abend nach der Arbeit wird gemeinsam gekocht, es gibt Gerichte aus den unterschiedlichen Nationen. Katarzyna Kucharska kam in die Wachau, weil sie etwas für den Umweltschutz machen wollte und die Natur liebt. „Körperliche Arbeit ist sehr gut, wenn man Studentin ist. Mein Kopf ist total entspannt und es ist gerade super für meine mentale Gesundheit, hier zu sein“, schwärmt die Polin. Eine Neuerung bei der Arbeit in der Wachau sind die tierischen Helfer, die die Gruppe nun auch unterstützen. Für den Erhalt der Trockenrasen werden nun auch 90 Schafe eingesetzt. Gerade in Dürnstein, Weißenkirchen, Aggsbach Markt und Spitz können Flächen beweidet werden. Doch damit die Tiere weiden können, mussten auch hier die Freiwilligen Vorarbeit leisten. Die Arbeit sei aber alles andere als einfach, erzählt die einzige niederösterreichische Freiwillige, Kerstin Heger. Sie hätten etwa auch auf so steilen Flächen gearbeitet, wo einige nur noch runterkamen, indem sie gerutscht sind, erzählt Heger lachend. Die gemeinsamen Ausflüge in der Gruppe hätten die harte Arbeit schnell wieder gut gemacht.