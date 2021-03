Auf der Suche nach Hexenkugeln und Knabenkraut im Burgenland

Es ist nicht leicht, Landwirte als Vertragspartner zu finden, weil das Gebiet so extensiv ist, und es an Trinkwasser für das Vieh mangelt. Nur durch die Beweidung kann die Verbuschung und darauffolgende Verwaldung verhindert und so das sensible Ökosystem erhalten werden.

Wie bei Winnetou

Ludwig Fingerhut zeigt zum Schneeberg nach Westen und sagt: „Das Schöne an der Thenau ist, dass du hier noch die Alpen siehst, und eigentlich schon in der südosteuropäischen Steppe bist. Das Bild einer Rolldistel, die der Wind vor sich hertreibt und immer wieder auf dem Gras aufpeppelt, als wäre sie einem Winnetouwestern entsprungen, taucht vor dem geistigen Auge auf. Sie ist bei einer Naturparkführung vor vielen Jahren an einer Gruppe staunender Teilnehmer hier oben am Thenau-Riegel vorbeigekollert.