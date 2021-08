Corona: Große Nachfrage nach Reisepässen in Niederösterreich

Das Land Niederösterreich hat in den Sommermonaten eine große Nachfrage nach Reisepässen und Personalausweisen verzeichnet. In zwei Monaten wurden über 60.000 Dokumente ausgestellt. „Damit wurden sogar die Spitzenwerte des sogenannten 'Superpassjahres' 2010 deutlich übertroffen“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung. Die Reiseerleichterungen seit Mai hätten zu einem sprunghaften Anstieg bei den Ausstellungen geführt.

Im Juni wurden in den niederösterreichischen Bürgerbüros 25.464 Reisepässe und 4.303 Personalausweise ausgestellt, im Juli waren es 28.752 Reisepässe und 4.576 Personalausweise. Dabei habe sich auch das neue Terminreservierungssystem bewährt, das die Amtswege vereinfache und bei dem auch Online-Terminbuchungen möglich seien, so Mikl-Leitner.