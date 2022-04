Keine Plantagen entdeckt

Die Durchsuchung erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien und stehe „in absolut keinem Zusammenhang mit etwaigen ethnischen Herkünften“.

Die Aktion dürfte jedoch alles andere als nach Plan verlaufen sein. In dem Haus in Groß-Enzersdorf und an einer zweiten Adresse in NÖ wurden Drogenverstecke bzw. Cannabis-Indoorplantagen vermutet. In beiden Fällen ging der Verdacht ins Leere. Gefunden wurde nichts.