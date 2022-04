Cobra-Affäre: WKStA will den brisanten Akt nicht bearbeiten

Die Prüfung eines Anfangsverdachts auf Amtsmissbrauch war von der Anklagebehörde in Wiener Neustadt eingeleitet worden. Aufgrund der Brisanz des Falles und der Nähe der Staatsanwaltschaft zur Cobra-Zentrale in Wiener Neustadt sei das Ermittlungsverfahren sofort an die Oberstaatsanwaltschaft Wien weitergeleitet worden. Diese wiederum hatte den Fall an die Behörde in Korneuburg delegiert.

Doch nun will auch die WKStA den Akt nicht an sich ziehen. Begründen will man diesen Schritt nicht, weil man dadurch Akteninhalte preisgeben würde, so WKStA-Sprecherin Elisabeth Täubl. Nun ist wieder die Staatsanwaltschaft in Korneuburg am Zug; die Preisfrage ist, ob überhaupt ein hinreichender Tatverdacht besteht, um personenbezogene Ermittlungen einzuleiten.