Szenen wie in einem Actionfilm sollen sich Mittwoch früh in einem Haus in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf abgespielt haben. Wie der ORF Niederösterreich berichtete, sollen sieben schwerbewaffnete Polizisten der Spezialeinheit Cobra gegen 7 Uhr morgens an die Türe gehämmert haben. Ehe die Hausbesitzerin öffnen konnte, sei diese schon aufgebrochen worden. Gegenüber noe.orf.at gab die Frau an, sie habe sich auf den Boden legen müssen, während die Beamten das Erdgeschoß nach Suchtmittel und Drogenplantagen durchsucht hätten.

Die 13-jährige Tochter sei von den Polizisten aus der Dusche geholt worden, der 24-jährigen Tochter sei mit der Waffe im Anschlag die Decke im Bett weggezogen worden. Erst nach der Hausdurchsuchung sei die Familie erst informiert worden, worum es eigentlich ging.

Ermittler lieferten falsche Infos

Der Hausdurchsuchung sind Ermittlungen des Bundeskriminalamtes, mehrere Landeskriminalämter sowie der Staatsanwaltschaft Wien voraus gegangen. Es handelte sich um eine Amtshandlung gegen die organisierte Suchtgiftkriminalität. Durch, anscheinend falsche, Erhebungen der Drogenfahnder wurde an der Adresse der Familie in Groß-Enzersdorf eine Suchtmittelplantage oder ein Drogenumschlagplatz vermutet.

Offenbar habe sich in der Nähe des Hauses eine vom Landeskriminalamt Niederösterreich beschattete Person aus dem Drogenmilieu aufgehalten. Die Informationen stellten sich allerdings als falsch heraus. Wie in solchen Fällen üblich wurde die Cobra im Zuge einer Assistenzleistung für die Hausdurchsuchung zu Hilfe geholt. Die Spezialeinheit erledigt in der Regel diese heiklen Jobs.

Am Mittwoch wurden die Cobra-Beamten von den Fahndern mit Informationen gefüttert, wonach sich in dem Haus verdächtige Personen aus dem Suchtgiftmilieu aufhalten würden. Daraufhin wurde das Objekt gestürmt. "Wir haben im Auftrag gehandelt und wissen zu so einem Zeitpunkt natürlich nicht, was uns hinter den Türen erwartet", erklärt ein Beamter der Spezialeinheit.