NÖ, OÖ. In Anspielung auf die vielen Weltmarktführer in Nieder- und Oberösterreich wollen die beiden Bundesländern aus der Krise heraus als „Kooperationsweltmeister“ ihre Stärkefelder weiter ausbauen. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und sein oö. Ressortkollege Markus Achleitner, beide ÖVP, stellten deshalb bei einem Betriebsbesuch neue zukunftsweisende Forschungsprojekte in den von den Ländern unterstützten Kunststoff- und Mechatronik-Clustern vor.

In beiden Branchennetzwerken finden sich 722 Firmen, davon 80 Prozent aus Klein- und Mittelbetrieben. Allein in NÖ erwirtschaften 229 Unternehmen mit 40.000 Beschäftigten einen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro.