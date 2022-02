Verfassungsschutz deckt Pläne für Terror-Anschlag in Wien auf

Von offizieller Seite hält man sich bedeckt. Zu heikel scheinen die Details, wenn der Name Muharrem S. fällt.

Jenes 21-Jährigen, dessen Geschichte sich – wenn man sie schnell erzählt – so liest: Verdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, sowie Verdacht der Terrorismusfinanzierung. Wegen dieser Punkte musste sich Muharrem S. vor wenigen Tagen vor dem Landesgericht Wien verantworten. Das nicht rechtskräftige Urteil: zwei Jahre, davon acht Monate unbedingt.