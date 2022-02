Kurpfuscher: Wenn die Schönheits-OP ins Auge geht

„Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel sehe, muss ich daran denken, was passiert ist“, sagt Jasmin. „Ich kann keinen Ärzten mehr vertrauen.“ Ihre Leidensgeschichte erzählt Jasmin in einem Gerichtssaal in Wien. Denn die angebliche Ärztin, die sie behandelt hatte, war gar keine. Sie hatte eine zweitägige Ausbildung in Polen absolviert. Dazu noch einen Online-Kurs. Den Doktortitel hatte sie frei erfunden. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.

Jasmin ist nur eines von Dutzenden Opfern. Denn die falsche Ärztin war in den sozialen Medien durchaus präsent. Vor allem junge Frauen um die 20 zählten zu ihren Kundinnen. Die Eingriffe fanden teils in einem Wohnzimmer statt, teils in einer Ordination in Wien-Favoriten, wo zeitweise Bauarbeiten stattfanden.

Eine Zeugin berichtet davon, dass sie misstrauisch geworden sei, weil der weiße Arztmantel schmutzige Ränder hatte. Botox ließ sie sich trotzdem spritzen. Eine andere spricht von starken Schmerzen während des Eingriffs.

"Geht das weg?"

Auch im Internet fanden sich rasch erste kritische Stimmen zur Frau Doktor. „Ich habe viele blaue Flecken und meine Lippen sind sehr hart. Geht das weg?“, fragt eine junge Frau.

Eine andere antwortet ihr: „Habe meinen Termin abgesagt, da die Ärztin um drei Uhr nachts auf Whatsapp schrieb und auch auf Insta-Stories sehr unglaubwürdig rüber kam (kein Arzt lästert über andere über Social Media). Sie ist keine Ärztin!“