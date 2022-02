Eine Unterhaltungsapp hilft bei der Suche nach Vermissten

Es war ein Fall, der für Aufsehen sorgte: In der französischen Großstadt Marseille konnte eine vermisste 14-Jährige mithilfe der Snapchat-App aufgespürt werden.

Zwei Männer sollen das Mädchen in einer Wohnung gefangen gehalten haben. In einem unbeobachteten Moment schickte der Teenager seine Standortdaten über Snapchat an die Polizei und wurde so gerettet. Doch auch in Österreich wurden auf diesem Wege bereits Vermisste entdeckt.