Die Hälfte des heurigen Aufforstprogramms, mit rund 675.000 jungen Bäumchen, wird in Nieder- und Oberösterreich abgewickelt. Trockenheit und Borkenkäfer haben in den Wäldern rund um Molln (OÖ) und im Waldviertel in den vergangenen Jahren für einen enormen Schadholzanfall gesorgt. Aber auch Wälder in allen übrigen Flächenbundesländern, insbesondere in Mitleidenschaft gezogene Schutzwälder in den Gebirgsregionen, stehen im Fokus.

Die rund 1,3 Millionen Jungbäume, die in den nächsten Wochen ausgepflanzt werden, erwachsen nahezu alle aus Samen des ÖBf-eigenen Saatlagers in Arndorf in NÖ. Jährlich werden die Früchte von bis zu 25 verschiedenen Laub- und Nadelholzarten an Orten in ganz Österreich geerntet.