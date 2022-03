Mit bunten Buttons, Fantasieorden und einer Piratenbinde verziert, hatte der Chef der Liste „Farblose Unabhängige Formierte Uniformierte“ (FUFU) am Montag die Montur der US-Marines übergestreift. Aus gutem Grund. Denn die am Tag der Gemeinderatswahl gewählte alte Bundesheer-Uniform könnte noch Zores bescheren. „Angeblich hat man im Rathaus über mich nachgefragt. Es war eine Offiziersuniform aus den 1970-Jahren“, so Dowalil. Nicht das Kleidungsstück an sich, sondern die Dienstgradspiegel am Revers dürften Uniformwächter stutzig gemacht haben. Die Disziplinarbehörde überprüfe den Auftritt des Stadtpolitikers, wird aus dem Verteidigungsministerium bestätigt.