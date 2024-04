Bürgermeister-Rücktritte: Wechsel in Gloggnitz und Ternitz besiegelt

Im Jahr vor den anstehenden Gemeinderatswahlen im Jänner 2025 ist noch in vielen Kommunen in NÖ ein Wechsel bei den Bürgermeisterkandidaten angesagt. Die Liste der Rücktritte wird immer länger.

Rupert Dworak (SPÖ), Langzeitbürgermeister von Ternitz, hat vergangene Woche wie berichtet seinen Rücktritt angekündigt. Nun will auch Irene Gölles (Liste Wir für Gloggnitz) wird im Juni nach 29 Jahren ihren Platz freimachen.

Rupert Dworak will den Schritt aus dem Amt am 11. Mai setzen, genau 20 Jahre nach seinem Amtsantritt. Der bisherige „Vize“ und Parteikollege Christian Samwald soll dem 62-Jährigen an der Spitze der bevölkerungsreichsten Gemeinde im Bezirk Neunkirchen nachfolgen.