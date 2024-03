Aus für Mozart-Festival: Ein Bauchfleck in d-Moll

Es ist eine besondere Geschichte, die das Schloss Stuppach bei Gloggnitz und Wolfgang Amadeus Mozart miteinander verbindet. Zu den Vorbesitzern gehörte neben den Fürsten Liechtenstein auch Graf Franz Walsegg, der von Gloggnitz aus Musikgeschichte schrieb. Walsegg und Mozart kannten einander, weil beide Freimaurer waren. Als 1791 die Frau des Grafen starb, beauftragte Walsegg seinen Logenbruder für sie ein „Requiem“ zu schreiben.

Mozart konnte es nicht fertigstellen, da er selbst am 5. Dezember 1791 starb. Dies erleichterte den Plan des Grafen Walsegg, der sich gern als Komponist versuchte, das Werk als sein eigenes auszugeben.

Mozart war allerdings der Komponist des Werks, das nach seinem Ableben sein Schüler Franz Xaver Süßmayr fertigstellte. Graf Walsegg gab am 14. Dezember 1793 in Wiener Neustadt ein Konzert, in dem das „Requiem“ unter seinem Namen zum angeblich ersten Mal gespielt wurde – nicht wissend, dass es Mozarts Witwe Constanze bereits zuvor in Wien hatte aufführen lassen.

Die Originalpartitur befand sich lange im 2.500 großen Schloss und wird nun in der Nationalbibliothek aufbewahrt. Sie gilt als eine der wertvollsten Musikhandschriften der Welt.