Neustart mit einem Requiem in der Mozartstadt Gloggnitz

Als künstlerischer Leiter konnte Universitätsprofessor Johannes Kropfitsch gewonnen werden, der sich bereits als Pianist, Komponist und Mozart-Experte einen Namen machen konnte. Er hat bereits für das kommende Jahr ein Programm zusammengestellt. „Die Chance, sich in allen Kunstgattungen, aber natürlich vor allem in der Musik, mit dem Genie Mozart im 21. Jahrhundert zu beschäftigen, ist einmalig“, sagt Kropfitsch.

„Mozart-Musikschule“

In der „Stadt in den Bergen“, wie Gloggnitz auch genannt wird, gibt es gleich mehrere Auftrittsorte. Darunter die beiden Schlösser Gloggnitz und Stuppach und auch das Schulzentrum. Ein Fixpunkt des Festivals ist natürlich, dass das Requiem in der Christkönigskirche aufgeführt wird. Genauso wie der Plan, dass die Musikschule sich mit Mozart beschäftigen wird. Sie soll dann auch auf „Mozart-Musikschule“ umbenannt werden.