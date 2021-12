Stift Göttweig nutzt Lockdown für Modernisierung

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Aufgrund des aktuellen Lockdowns musste der Adventliche Zauber des Stift Göttweigs in diesem Jahr leider ausfallen. Daher hat man sich kurzerhand dazu entschlossen, die Bauarbeiten für den neuen Aufzug vorzuverlegen. Der Baustart soll noch im Dezember, direkt nach der Impfaktion am 5. und 6. Dezember, erfolgen.