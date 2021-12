Kinderbuchautor: „Flugzeug-Reisen sind nicht notwendig“

Abenteuer für alle

Reingruber erzählt darin die Geschichte der Familie Zehner, die sich erstmals dazu entscheidet, ihren alljährlichen Sommerurlaub am Bauernhof statt am Meer zu verbringen. Die Anfangsskepsis der beiden Kinder wird durch aufregende Erlebnisse wie der Geburt eines Fohlens oder dem abenteuerlichen Kennenlernen der Natur minimiert. Auch ein Ausflug auf die steirische Riegersburg, bei dem die Kinder lernen, wie die Menschen früher gelebt haben, wird im Buch hervorgehoben.

„Ich bin mir sicher, dass es in Österreich zahlreiche Bauernhöfe gibt, an denen Kinder und Familien genau solche Abenteuer, wie sie im Buch beschrieben sind, erleben können. Selbst wenn die Personen und der Hof, an dem die Geschichte spielt, nur erdacht sind“, versichert Horst Reingruber.

Fortsetzung nicht ausgeschlossen

Das Kinderbuch ist online beim NOVUM Verlag sowie in heimischen Buchhandlungen erhältlich. Auf die Frage nach einer Fortsetzung antwortet der Autor optimistisch. „Wenn mein erstes Buch gut angenommen wird, würde ich sehr gerne an die Geschichte anschließen und die Familie Zehner erneut auf Urlaub am Bauernhof schicken.“