NÖ: Stadt gewährt dem Christkind 15 Prozent Zinsen

Mit 75.000 Euro wollen die Stadt Amstetten und das Stadtmarketing heuer über die „Amstettner Gutscheinkarte“ die Kaufmannschaft, aber auch alle Amstettner „Christkindl“ besonders stützen. Zwischen 6. und 12. Dezember können beim Stadtmarketing Gutscheinkarten um 85 Euro erworben werden. Die Karte ist aber aufgrund der Sonderförderung 100 Euro wert und kann bei rund 90 Geschäften und auch in Supermärkten zum Einkauf von Geschenken, aber auch von Lebensmittel genutzt werden.

Der mit Engagement aufgebaute Weihnachtswald am Hauptplatz konnte ja wegen des Lockdowns mit den Verkaufsständen und Punschhütten nicht in Betrieb gehen. Noch hat man in Amstetten Hoffnung, dass das Weihnachtsdorf doch noch in der letzten Adventwoche geöffnet werden kann. Momentan erfreuen Christbäume und das idyllische Lichtermeer momentan eben nur die Spaziergänger.