Historische Ansichten der Stadt St. Pölten auch im Jahr 2022

Historische Ansichten der Stadt St. Pölten gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren in Kalenderform. Auch für das Jahr 2022 wurde eine Auswahl an zeitgeschichtlichen Fotos zusammengestellt.

Der "Historische Kalender 2022" beinhaltet beinhaltet nicht nur Fotografien und Postkarten aus dem Zentrum St. Pöltens. Auch Bilder aus Ganzendorf, Pottenbrunn, Spratzern und Ober-Wagram sind vertreten.

Historische Hintergründe und Überraschungen

Die ausgewählten Bilder werden durch Hintergrundgeschichten zu den gezeigten Plätzen ergänzt. Manche Fotos wirken für den einen oder anderen möglicherweise überraschend. Eine historische Entwicklung, die es beispielsweise nicht bis ins 21. Jahrhundert geschafft hat, ist die Etablierung eines Wochenend-Marktes auf dem Rathausplatz.

Außerdem kann sich höchstwahrscheinlich kaum jemand vorstellen, dass die Querung der Mariazeller Straße bis nach dem 2. Weltkrieg durch einen Bahnschranken geregelt war. Vor allem nicht bei dem aktuellen Verkehrsaufkommen.

In der Stadt erhältlich

Der neue Kalender ist ab sofort an mehreren Verkaufsstellen um 18,50 Euro erhältlich. Die Trafiken am Rathausplatz und in der Linzer Straße, sowie die Buchhandlungen Thalia, Schubert und die Bahnhofsbuchhandlung bieten den Kalender bereits an. In den Buchhandlungen muss man aufgrund des aktuellen Lockdowns vorbestellen. Wenn der Lockdown endet, gibt es den Kalender auch im städtischen Tourismusbüro und im Stadtmuseum zu kaufen.