Sonderausstellung "Der junge Hitler" ab sofort digital

Die Sonderausstellung vermittelte von Beginn an nicht nur den aktuellen Wissensstand, sondern wurde auch zum Impulsgeber für weitere Forschungen. "Bei unserem Workshop ‚Hitler und das Fin de Siècle‘ im Herbst 2020 hat Roman Sandgruber erstmals seine Forschungen zu Adolf Hitlers Vater Alois vorgestellt. Auch wir selbst konnten wichtige neue Quellen zu Kindheit und Jugend Hitlers beisteuern", erzählt Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Geschichte.

Kooperation gelungen

Auch im Nordico Stadtmuseum in Linz kam die Ausstellung gut an. „Die Ausstellung nach Linz zu holen war eine hervorragende Entscheidung. Die Schau konnte in Zusammenarbeit mit namhaften Historikerinnen und Historikern um wertvolle Erkenntnisse zur Linzer Zeit Hitlers erweitert werden und stieß auf großes Publikumsinteresse“, so die Nordico-Leiterin Andrea Bina.

Wer sich jetzt im Lockdown ein paar neue geschichtliche Impulse holen möchte, der kann die virtuelle Ausstellung auf der Homepage des Museums Niederösterreich abrufen.