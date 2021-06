Brand in Ternitz forderte Schwerverletzten, 17 Katzen gerettet

Viel war los am Abend des Feiertages in Ternitz (Bezirk Neunkirchen): Die Freiwilligen Feuerwehren Ternitz Pottschach und Ternitz St. Johann waren bei einem Einsatz auf der Südbahnstrecke beschäftigt, als sie zu einem Wohnungsbrand in der Dreiersiedlung gerufen wurden. Eine Person war in der in Brand stehenden Wohnung eingeschlossen, die Feuerwehren forderten Unterstützung an.