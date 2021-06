Klaus Schwertner: Der Influencer im Match Gut gegen Böse

Sie haben in der Zeit aber auch schwere Momente erlebt, auch jene, die Sie durch Shitstorms und Medien erfahren haben. Ist es das wert?

Als Caritas-Verantwortlicher komme ich ständig an Orte, wo es viel Not gibt, aber auch an Orte, wo es ganz viel Zuversicht und Hoffnung gibt und ich glaube, das wird gerne übersehen. Es gibt vieles, das gelingt, aber ich bin nicht naiv und sehe, dass manche Dinge und Fragestellungen an Grenzen stoßen, das ist manchmal auch hart zu akzeptieren. Gerade weil ich jemand bin, der gerne Dinge vorantreibt, an Grenzen gehe und dadurch auch polarisiere. Ich bin jemand, der mit dem Kopf durch die Wand will. Nach dem Lifeball 2015 brach ein großer Shitstorm über mich herein. (Schwertner kam als Flüchtling verkleidet, Anm.) Ich habe relativ schnell gesehen, dass es sinnlos ist, selbst Stellung zu beziehen, und dann muss man das Handy einmal ausgeschaltet lassen. Aber 95 Prozent und mehr der Rückmeldungen sind positiver Art – auch über Social Media. Die Menschen fragen nicht, ob sie helfen können, sondern wo. Viele wollen erste Schritte setzen und die fallen oft am schwersten, auch mir.