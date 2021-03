Caritas-Chef: "Wir brauchen ein Rezept gegen die Hoffnungslosigkeit"

Wie schaffen Sie es selbst, die Hoffnung nicht zu verlieren?

Auch ich hatte schon heftige Krisen und bin dankbar für die Menschen, die mich aufgefangen haben. Im Job erlebe ich jeden Tag so viele Geschichten, die Mut machen – wie der Obdachlose, der in der Gruft seinen Schlafsack zusammenrollt und mit strahlenden Augen erzählt, dass er seine Wohnung beziehen kann. Mir hilft es, in meinen Social-Media-Accounts diese Geschichten zu erzählen, dabei meine eigene Verletzlichkeit anzusprechen. Das ist ein Balanceakt, weil man mit jeder Geschichte ein Stück von sich selbst preisgibt.

Im Buch bedanken Sie sich bei Ihrer Frau, dass Sie Ihre „innere Unruhe“ aushält. Treibt Sie diese Unruhe an?

Da müsste ich eigentlich meinem ganzen Team danken. (lacht) Ich kann wohl sehr fordernd sein, die Wut über Ungerechtigkeiten war bei mir schon als Kind stark ausgeprägt. In der Vergangenheit wollte ich oft mit dem Kopf durch die Wand, habe Menschen irritiert und verletzt, was mir heute leidtut, weil das ja nie meine Absicht war. Über die Jahre habe ich gelernt, diese Wut in Energie und Antrieb umzuwandeln.