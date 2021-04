100 Jahre Caritas: Ein Seismograf für Armut

„Unsere 1.600 Einrichtungen sind 1.600 Seismografen für gesellschaftliche Entwicklungen. Und diese Seismografen haben im Vorjahr ein Erdbeben registriert“, sagt Generalsekretärin Anna Parr.

Das Erdbeben lässt sich zum Beispiel in 90.000 Suppen messen, die allein aus zwei Suppenbussen verteilt wurden. Oder in geschätzten 17.000 Personen, die demnächst in die Obdachlosigkeit schlittern könnten, weil die Mieten, die während der Pandemie gestundet wurden, fällig werden.