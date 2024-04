"Boden weggezogen": 35-Jähriger bekennt sich zu Mord an Ex-Freundin schuldig

Eine Bluttat in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) beschäftigt heute, Freitag, Geschworene in einem Prozess am Landesgericht Korneuburg. Ein 35-Jähriger soll seine ehemalige Lebensgefährtin (33) im vergangenen Oktober erschossen haben. Der Mann bekannte sich zum Mordvorwurf und zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz schuldig, Körperverletzung und gefährliche Drohung bestritt er. Im Fall einer Verurteilung droht lebenslange Haft.

Die Bluttat passierte am 21. Oktober 2023. Gegen 13.30 Uhr soll der schwedische Staatsangehörige die gerade eintreffende Frau vor dem Haus ihrer Familie aus unmittelbarer Nähe mit einem „gezielten Kopfschuss“ aus einer Pistole getötet haben, hielt die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsvortrag fest.