"Unerträglich": Anrainern in NÖ stinkt Deponie zum Himmel

Deshalb entschieden sie sich für ein Haus am Rande der Landeshauptstadt . „Wir wussten, dass sich in der Nähe eine kommunale Restmülldeponie befindet, aber das war kein Problem für uns“, erzählt Karl Heinz Hochschorner.

Als Karl Heinz und Barbara Hochschorner im Jahr 1984 nach St. Pölten zogen, kam für sie ein Stadtteil bewusst nicht infrage: jener, in dem sich der Glanzstoff-Chemiebetrieb befand. Die nach faulen Eiern stinkende Luft wollten sie unbedingt vermeiden.

40 Jahre später ist aus den Gesichtern des Paars Verbitterung zu lesen. „Die Geruchsbelästigung“, sagen sie, „ist eine absolute Zumutung.“

Stadt verkaufte Deponie

Vor sechs Jahren hat die Stadt die Deponie um 4,7 Millionen Euro brutto an die Zöchling Abfallverwertung GmbH aus Hainfeld verkauft. „Es ist nicht die Aufgabe einer Kommune, deponierbare Abfälle am freien Markt zu akquirieren. Daher ist es sinnvoller, den Deponiebetrieb mit allen Rechten und Pflichten an die Privatwirtschaft abzugeben“, verkündete Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) damals.

Dieser Deal, so sagen es viele Anrainer, habe die Lebensqualität in Teilen der Stadt aber massiv verschlechtert.