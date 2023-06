Knapp 500 Unterschriften gegen den Müll-Gestank in St. Pölten gesammelt

Der Unmut in den Siedlungen am Eisberg in St. Pölten ist seit Monaten groß. Grund ist die Geruchsbelästigung, die von der nahen Deponie ausgeht.

Für die Betroffenen setzt sich unter anderem der Verein "Landeshauptstadt-Luft" (LH-L) ein. Obmann Wilhelm Maurer hat sich zum Ziel gesetzt, ein ordentliches Genehmigungsverfahren für die geänderten Anlagen auf der Deponie durchzusetzen.