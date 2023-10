Mordalarm in NÖ: Frau auf offener Straße in Strasshof erschossen

Wie die Polizei auf KURIER-Anfrage bestätigt, kam es am Samstag zu einem Einsatz in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf). Dort soll eine 33-jährige Frau von Schüssen tödlich verletzt worden sein.

Es könnte der zweite Frauenmord an einem Tag sein, nachdem in der Südsteiermark eine 47-Jährige in Wolfsberg im Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen wurde. Der Fall in der Steiermark ist der 20. Femizid in diesem Jahr in Österreich.

In Strasshof wurde ein Verdächtiger festgenommen, er habe sich laut Polizei nach der Tat selbst gestellt. Die Schüsse sollen gegen 13:30 Uhr in der Hauptstraße 26 - 29 gefallen sein. Bei dem Fall könnte es sich im Laufe eines Tages um den 21. Femizid handeln.