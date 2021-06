Biografie: Wie der Halterbub zum Hofrat wurde

Etwas älteren Semester ist er wohl als strenger Schuldirektor des Bundesgymnasiums Babenbergerring in Erinnerung geblieben. In den vergangenen Jahren hat sich Johann Hagenhofer aber vor allem als Historiker und Buchautor einen Namen gemacht. Zuletzt hat er im Sammelband „Eine versunkene Welt – Jüdisches Leben in der Region Bucklige Welt – Wechselland“ die Geschichte der Region vor und während des Zweiten Weltkrieges aufgearbeitet.