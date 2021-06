Kindheit im Krieg: Als die Schularbeit wegen Fliegeralarm ausfiel

Brettner ist ein Experte dieser Zeit: Durch seine Nachforschungen konnten über 100 Soldaten, oft noch in Feldgräbern liegend, identifiziert werden. Immer wieder hatte er Kontakt mit anderen Zeitzeugen und schrieb deren – teils noch dramatischere – Schicksale nieder. Bis 2010 leitete er zudem das Museum für jüngere Zeitgeschichte in der Karl-Renner-Villa in Gloggnitz.

Der Tag, an dem Karl Renner schimpfte

Doch nicht nur was den Zweiten Weltkrieg betrifft, hat Brettner viel zu erzählen: Er dürfte einer der letzten Zeitzeugen sein, die den ersten Bundespräsidenten der Zweiten Republik, Karl Renner, persönlich gekannt haben. „Meine Cousins wohnten in Wien in derselben Straße wie Renner. Jedes Mal, wenn ich zu Besuch war, haben wir vor seiner Haustür Fußball gespielt. Jedes Mal, wenn der Ball in Renners Garten fiel, wurde ich vorgeschickt, um ihn wieder zu holen“, erinnert sich Brettner.

Diese Geschichte will er dann in seinem nächsten Buch erzählen. Dem 32.