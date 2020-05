Als der Zweite Weltkrieg endete

Andererseits sei die Politik der verbrannten Erde vielerorts reine Rhetorik gewesen, weiß Benedik: „Vor allem Frauen entlarvten die militärisch weitgehend sinnlosen Panzersperren, indem sie alles fotografierten.“ Diese Bilder führen die Durchhaltepropaganda vor und werden in der aktuellen Webausstellung ebenfalls gezeigt.

Demokratie begann

Wird mancherorts wochenlang gekämpft, werden andere Regionen friedlich übergeben. Die Besetzung durch die Alliierten löst teils Panik oder gar Gewalt aus, obwohl sie Terror sowie Chaos beendet und den Aufbau demokratischer Institutionen einleitet.

Der Beginn des demokratischen Lebens in Österreich, die Ausrufung der Zweiten Republik, hat übrigens keine fotografische Ikone. Symbolisch für den Frühling 1945 steht stattdessen das Bild des brennenden Stephansdom. Geschossen ausgerechnet von jenem Fotografen, der im März 1938 die bis heute am häufigsten abgedruckte Aufnahme der „Anschluss“-Rede am Heldenplatz gemacht hatte. 1945 sei also nicht nur das Endes des Krieges, sondern auch eine Kontinuität, sagt Stefan Benedik: „Weil sich Ideologien nicht einfach an der Garderobe abgeben lassen.“