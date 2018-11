Ein Besuch in der Vergangeneheit

Autor Johann Hagenhofer erinnerte bei einer Gedenkveranstaltung anlässlich des besonderen Besuchs an die hervorragende Integration der Juden in Hochwolkersdorf. Sie wurden von der plötzlich zutage tretenden offenen Feindseligkeit vollkommen überrascht. Trotzdem gab es Menschen, die sich der Unmenschlichkeit entgegenstellten. So unterstützte etwa die Familie Dienbauer ihre Nachbarsfamilie Winkler, trotz strengster Verbote. Die Freundschaft zwischen den beiden Familien besteht bis heute.

Museum in Bau

Hagenhofer beschäftigte sich in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem Historiker Werner Sulzgruber mit der jüdischen Bevölkerung in der Buckligen Welt. Die Ergebnisse sind ab 7. April 2019 im im Rahmen der NÖ Landesausstellung neu gegründeten Bad Erlacher „Museum für Zeitgeschichte“ zu sehen. Das Museum wird in dem ehemaligen Wohnhaus der jüdischen Familie Hacker untergebracht sein. Der Anbau an das Museum, wo Veranstaltungen und Wechselausstellungen beheimatet sein werden, ist bereits fertig gestellt, nun geht es ans Einrichten. Bereits vor seiner Eröffnung ist das Museum ein Anziehungspunkt, eine 40-köpfige Reisegruppe aus Wien hat sich bereits angemeldet.