Buckelige Welt zwischen Buchdeckeln: 1.000 Hügel auf 46 Seiten

Von der Bronzezeit in Pitten über die mittelalterlichen Kämpfe auf der Burg Kirchschlag, die Regentschaft der französischen Bourbonen in Lanzenkirchen und die Besuche des Erzherzogs Johann in Thernberg: Auf 46 Seiten wird der Leser mitgenommen auf eine historische Reise durch das Land der 1.000 Hügel. An der Hand genommen wird er dabei vom „genussvollen Blick“: „Er ist der wahre Held der Geschichten. Ihn braucht es, um die kleinen, unscheinbaren Wunder zu erkennen, die sich in der Region verbergen“, beschreibt Autor Folke Tegetthoff die Figur. Der gebürtige Steirer entwickelte in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte für die Bucklige Welt, etwa das „Internationale Storytelling Festival“ und fand in der Region seine „dritte Heimat“.

Feri Schwarz, Bürgermeister von Bad Schönau und Obmann-Stellvertreter des Vereins Bucklige Welt Regionalentwicklung, freut sich über das Projekt: „Drei Begriffe beschreiben unsere Region: herzlich, aktiv und nah. Am besten vermittelt man diese Qualitäten über Geschichten.“