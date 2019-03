Literarisches Andenken an eine versunkene Welt

„Ich komme aus der Welt eines österreichischen Dorfjuden. Geboren wurde ich am 18. August 1914 in Krumbach, eine liebliche Ortschaft, mit einer Bevölkerung von etwa 2.000 Seelen mit drei jüdischen Familien. Mit Wehmut denke ich zurück an dieses Traumland meiner Jugend. Wir lebten friedlich und litten nie an irgendwelchem Judenhass.

Der Ortspfarrer Herr Justin Sedlaczek kam jeden Kol Nidre-Abend [Versöhnungstag, Jom Kippur] in unser Bethaus, setzte sich in die letzte Bankreihe und ging bei Ende des Gottesdienst[s] wieder nach Hause. Einmal predigte er, dass die jüdische Familie Blum [ ] wohl die religiöste in der Gemeinde wäre. Dort wird die Schabbatruhe und alle Vorschriften eingehalten.“