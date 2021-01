Bezirk Mödling: Ausflugsgasthof sucht neuen Besitzer

Bei einem Betrieb muss also Wanderern Schutz und Rast geboten werden, dann darf man auch auf der Seewiese wohnen. So wird es vom Makler auch angeboten. Ob das Gasthaus rasch einen Abnehmer findet, daran zweifelt Schöny. „Der Standort ist sensationell“, meint die Ortschefin, aber man müsste viel investieren.

Dass die Gemeinde das 1.244 große Areal erwerben könnte, wie zuletzt in sozialen Medien kolportiert, ist derzeit kein Thema. „Das ist auch für uns viel zu teuer.“

Ruine nach Brand

Die Seewiese ist nicht das einzige Ausflugsgasthaus in der Region, das leer steht. Auch der „Föhrenhof“ in Mödling ist seit dem Feuer 2012 nur noch eine Ruine. Auch daran dürfte sich in absehbarer Zeit nichts ändern. Lange stritten Gemeinde und Eigentümer vor Gericht, denn die Kommune hatte nach dem Feuer einen Wiedererrichtungsbescheid ausgestellt. Die Widmung „Sondergebiet Gaststätte“ will sie nicht ändern.