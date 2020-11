Jubiläumswarte am Anninger ist gerettet

Es ist eine gute Nachricht, inmitten schwieriger Zeiten. Die Jubiläumswarte am Anninger im Naturpark Föhrenberge im Wienerwald konnte in letzter Minute gerettet werden. Novomatic-Gründer Johann F. Graf stellt 250.000 Euro für den Neubau der Warte bereit.

Dabei drohte der historischen Aussichtsplattform bereits der Abriss. Schon im Frühling des Vorjahres musste sie wegen Gefahr in Verzug gesperrt werden, eine Sanierung der vollkommen verrosteten Stahlkontruktion scheiterte an den hohen Kosten, die der zuständige "Verein der Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877“ nicht alleine stemmen konnte.