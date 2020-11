Ebreichsdorf: Täter nach Einbruch bei Juwelier auf der Flucht

Sie kamen kurz nach Mitternacht: Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Dienstag drangen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in Ebreichsdorf ein und stahlen Schmuck, der Wert ihrer Beute ist noch unbekannt.

Nach ersten Informationen soll es sich um drei maskierte Täter gehandelt haben, die die Türe des Juewliers mit einem Brecheisen aufgebrochen haben. Im Geschäft selbst erbeuteten sie zahlreiche Schmuckstücke und sollen einen erheblichen Schaden angerichtet haben. Dass sie den Alarm ausgelöst hatten, schreckte die Täter vorerst nicht ab.

Schließlich flüchteten sie Richtung Kindergarten in der Wiener Straße, dabei sollen sie von einem Anrainer beobachtet worden sein.