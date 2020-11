St. Pölten: Aktivisten könnten bei Wahl antreten

Bereits am kommenden Samstag werden sich die rund 60 Mitglieder beratschlagen, ob ein Antreten möglich ist. Ein gewisses Maß an politischer Erfahrung bringt die Bürgerplattform bereits mit, denn Mitglied Ulrike Nesslinger war viele Jahre für die ÖVP im Gemeinderat tätig.

Bündnis oder Liste

Mitten in den Wahlvorbereitungen steckt unterdessen auch die KPÖ St. Pölten. Die Kommunisten wollen laut Landessprecherin Christiane Maringer am 24. Jänner an den Start gehen. Wie schon bei den vergangenen Wahlen wolle man allerdings wieder als Bündnis oder als offene Liste antreten, betont Maringer.