St. Pölten bietet im Winter Eistraum am Rathausplatz

Mit kräftigen Impulsen wollen die Stadt St. Pölten und das Möbelhaus Leiner in der Landeshauptstadt der Corona-Tristesse entgegenwirken. Lebensfreude gelte es in der Bevölkerung zu stiften, sagt Bürgermeister Matthias Stadler und kündigt an, dass man am Rathausplatz gemeinsam mit Leiner im Winter einen Eislaufplatz installieren wird.

Der 750 Quadratmeter große „Eiszauber“ wird als Rundkurs um die Pestsäule führen, weshalb die Aktion auch Symbol für den Widerstand gegen die Corona-Krise interpretiert werden könne, sagt Stadler. Gestartet soll mit der eisigen Freizeitfläche am 21. Jänner werden. Bis 28. Februar soll das Vergnügen dann ganztägig für Schulen und Familien offengehalten werden. Die Sparkasse NÖ Mitte hilft als Sponsor mit. Gastronom Otto Raimitz sorgt für die Kulinarik.

Lebensthema Küche

Lebensfreude zu vermitteln ist auch Kernthema des CEO der Möbelgruppe Kika/Leiner, Reinhold Gütebier. Leiner werde den Winterspaß für die St. Pöltener gerne unterstützen und damit auch die große Verbundenheit der Stadt mit dem über 100 Jahre alten Traditionshaus fördern. Erstmals gab Gütebier auch genaue Informationen, wie es mit dem Leiner-Stammhaus am Rathausplatz weitergehen wird.

Die Signa-Gruppe des Immobilien-Entwicklers René Benko hat ja als neuer Eigentümer angekündigt am Leiner-Areal das „Stadtquartier“ mit einem Hotel und 150 Wohnungen zu errichten. Das Möbelhaus Leiner wird in dem Projekt weiter eine tragende Rolle spielen. „Wir wollen hier eine österreichweite Vorzeigewelt inszenieren“, kündigte Gütebier an. Konkret wird auf 3.000 m² Verkaufsfläche ein Küchenstudio der neuen Art entstehen. Das „EsKoLe“ steht für Essen, Kochen, Leben und wird zu einer österreichweiten Leiner-Marke für den neuen Wohn- und Lebenstrend entwickelt. Das imposanteste aller Studios soll 2023 in St. Pölten eröffnet werden.